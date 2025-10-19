Pellegatti su Allegri: "Max molto calmo e sereno, questi sentimenti li trasmette anche alla squadra"

In vista della sfida di questa sera tra Milan e Fiorentina, il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato così il momento della squadra di Allegri, soffermandosi proprio sulle ultime dichiarazioni del tecnico rossonero:

"Quando Allegri ha detto 'Appena ho saputo degli infortuni ho pensato subito alle alternative' sono parole eblematihce, significative, parole che caricano un ambiente che chiaramente è preoccupato dalle assenze. Bello quando dice che quando sbagliamo una palla non è decisiva per la partita ma per il campionato, una frase importante. Massimiliano Allegri molto calmo, sereno, e queste cose le trasmette anche al gruppo. Si rende conto che con la Fiorentina è una partita importante perchè è la partita dopo la sosta e le partite dopo la sosta come ha detto Allegri è come se fosse la prima di campionato, quindi con tutte le incognite che ne derivano".