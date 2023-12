Pellegatti su Theo: "Ricordo i fischi a Seedorf e Rui Costa, ma io Theo me lo voglio gustare ogni partita”

Il giornalista Carlo Pellegatti, ospite di TvPlay, ha parlato così di Theo Hernandez: "Theo Hernandez ha dei parametri e delle prestazioni non così disastrose: quando andrà via chiunque arriverà sarà inferiore a lui.

Io ricordo i fischi a Seedorf e Rui Costa, ma io Theo me lo voglio gustare ogni partita. In 25 giorni ha giocato 7 partite, quindi non mi delude mai”.