Pellegatti: "Vicario al momento è una suggestione ma verrebbe di corsa al Milan"

Carlo Pellegatti, giornalista, è intervenuto sul proprio canale YouTube soffermandosi anche sulla possibilità per il Milan di acquistare Guglielmo Vicario: “In questo momento Vicario è una suggestione e non ci sono stati contatti. Non c’è una partenza di trattativa ma è un portiere che piace al Milan, che sta facendo attente valutazioni sul portiere. Vicario è un grande portiere e probabilmente al Milan verrebbe subito, ma la società deve valutare se investire per un portiere che dovrebbe essere il secondo. Credo che il Milan non sarà frenato dalla questione economica se decidesse di andare su un portiere diciamo uno bis. La cifra potrebbe andare dai 12 ai 18 milioni di euro. Non è poco, ma Gerry Cardinale vuole fare le cose bene. Se un sacrificio va fatto bisogna farlo. Il Milan potrebbe avere due grandi portieri in rosa”.