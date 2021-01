Pellissier: "Pioli ha dimostrato di poter competere ad alti livelli"

Parlando della corsa Scudetto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Sergio Pellissier si è soffermato sul Milan: "È un anno particolare. Il campionato non è scritto, non si sa chi può vincerlo. È il primo anno incerto dopo tanti. C’è equilibrio. C’è l’Inter, poi la Juve che è partita con un po’ di ritardo, non è facile inseguire il Milan. Se durerà? Me lo auguro. Apprezzo Pioli, lo conosco. Sembrava che dovesse andare via, è riuscito a dimostrare di poter competere ad alti livelli."