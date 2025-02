Per "Il Messaggero" Conceiçao è appeso ad un filo: pronto Tassotti se la situazione dovesse precipitare ulteriormente

La sconfitta di Bologna ha affievolito ancora di più le speranze Champions per il Milan. Il quarto posto oggi dista addirittura 8 punti, troppi punti per una squadra che ha dimostrato di essere tanto discontinua quando fragile in questa stagione.

Senza l'Europa che conta le strade del Milan e di Conceiçao si separeranno in estate, anche se non è da escludere che possano farlo anche prima del previsto. Nel post partita di Bologna l'allenatore rossonero si è sfogato dicendo "se volete me ne vado", mandando un messaggio piuttosto chiaro alla società, che nel frattempo rimane in silenzio, osserva e riflette.

Scrive questa mattina Il Messagero che in vista di questo finale di stagione il Milan ha due scelte: o continuare con Conceiçao fino a maggio, oppure promuovere dal Milan Futuro Mauro Tassotti, che ha già ricoperto questo ruolo nel corso della stagione 2000/01 al fianco di Cesare Maldini, prima di diventare lo storico vice di Ancelotti prima, Leonardo poi ed infine Allegri, sempre in rossonero.