Per il QS il Milan ha già deciso: sarà Conte l'uomo della rinascita

Cesc Fabregas? No. Massimiliano Allegri? Neanche. Secondo i colleghi del Quotidiano Sportivo il Milan ha già scelto chi guiderà la formazione rossonera a partire dalla prossima stagione: Antonio Conte.

Stiamo parlando comunque di uno scenario che ad oggi rappresenta essere un sogno, anche perché l'allenatore salentino, fino a prova contraria, ha un contratto che lo lega al Napoli fino al 2027. Poi comunque dalle parti di via Aldo Rossi deve essere ancora annunciato il nuovo direttore sportivo, che avrà un peso specifico importante nella scelta del sostituto di Sergio Conceiçao. Certo, se ci sarà la possibilità di puntare su Antonio Conte non si commetterà lo stesso errore di un anno fa, ma per il momento la realtà è che domenica prossima l'allenatore del Napoli sarà avversario, nulla di più. Ed è questa la cosa più importante.