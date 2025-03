Per il ruolo di direttore sportivo non vengono escluse opzioni estere

Il Milan continua la ricerca di quello che sarà il suo prossimo direttore sportivo. La parola d'ordine, a differenza delle scorse settimana, è calma, anche perché Giorgio Furlani non ha alcuna intenzione di sbagliare questa scelta che potrebbe risultare essere cruciale per il futuro sportivo del Diavolo.

Nel corso di queste settimane si è parlato con insistenza di Igli Tare, scavalcato poi nelle preferenze dell'amministratore delegato rossonero da Fabio Paratici. Occhio anche all'opzione Tony D'Amico, anche se questa mattina Il Corriere dello Sport precisa che per il ruolo di direttore sportivo il Milan non escluderebbe piste estere, con Thiago Scuro del Monaco e Marcus Krosche dell'Eintracht Francoforte i due nomi in lizza.