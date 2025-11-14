Per Odogu 45 minuti in campo contro la Romania U20

David Odogu questo pomeriggio ha debuttato con la nazionale della Germania U20. In occasione della sfida contro i pari età della Romania, nella partita valevole per il gruppo di UEFA Elite League U20, il centrale rossonero è stato schierto dal CT Wolf come titolare al centro di una difesa a quattro. Al termine dei primi 45 minuti, con il risultato sul punteggio molto comodo di 4-0, Odogu è stato sostituito da Dulic: una buona metà gara per il calciatore che ha messo un po' di minuti nelle gambe.

La Germania U20 ha poi vinto 6-0: ora il prossimo impegno per Odogu e compagni è previsto lunedì 17 novembre, sempre a Valencia in Spagna dove sis ta svolgendo questa fase della competizione. L'avversario della squadra tedesca sarà proprio l'Italia, un impegno certamente più complicato sulla carta rispetto a quello odierno.