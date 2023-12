Perché Krunic gioca meno? Pioli: "Sta avendo un attimino un calo rispetto all'inizio e ci sono compagni che stanno meglio di lui"

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Milan sul momento di Rade Krunic, impegnato di meno in questo periodo rispetto ad inizio stagione: "Non gioca come prima perché è una questione di condizione. Ora sta avendo un attimino un calo rispetto all'inizio e probabilmente ci sono compagni che stanno meglio di lui".

Krunic e il mercato

Il futuro di Rade Krunic al Milan è sempre più incerto. Dopo che Pioli aveva chiesto che il centrocampista non venisse ceduto negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato, negli ultimi giorni Fenerbahce è tornato alla carica per tentare un nuovo assalto nel mese di gennaio. A favorire una possibile trattativa ci sono la mancanza di un accordo per il rinnovo con i rossoneri e il posto da titolare a rischio considerato anche il ritorno di Bennacer.