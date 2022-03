Perché la Superlega salverà il calcio? I 10 motivi nella lettera di Agnelli e Perez all'UE

Fonte: tuttomercatoweb.com

Ulteriori novità dal progetto Superlega 2.0 al quale lavorano Juventus, Real Madrid e Barcellona. Mentre non è ancora chiaro se effettivamente Andrea Agnelli - il cui intervento al Business of Football Summit organizzato dal Financial Times è in programma alle 17,30 (le 18.30 italiane) - annuncerà già oggi il nuovo progetto, dalla Spagna emergono ulteriori dettagli sulla struttura che la futura Superlega dovrebbe andare.

Il documento alla UE. Agnelli e Perez, nelle scorse settimane, avrebbero infatti inviato alle istituzioni dell’Unione Europea un documento dal titolo “ripensare il futuro del calcio in UE”. Nelle pagine finali del capitolo dedicato al progetto Superlega - condizionato all’approvazione di FIFA e UEFA o alternativamente al sostegno legale dell’Unione Europea - si leggono i dieci motivi per i quali, secondo i suoi fautori, la proposta è nata e soprattutto dovrebbe proteggere il futuro del calcio.

Nello specifico:

1. Non è una proposta di fuga;

2. sarà eliminato il concetto di membri permanenti, con apertura a tutti i club europei;

3. è un riconoscimento del fatto che il sistema non funziona più;

4. il ruolo della UEFA crea conflitti strutturali;

5. legami sempre più stretti di alcuni proprietari di club con Stati non membri;

6. mancano partite di alta qualità;

7. i controlli finanziari sono inadeguati;

8. manca trasparenza e accountability nei meccanismi di solidarietà;

9. l’Unione Europea sta progressivamente perdendo il controllo sul calcio;

10. club di grandi città che si trovano in Stati membri più piccoli non possono competere nell’attuale modello UEFA.