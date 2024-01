Pericolo scampato: il Napoli vince all'ultimo secondo con la Salernitana

Il Napoli pone fine alla mini crisi grazie a una vittoria sofferta nel derby contro la Salernitana che vede i granata andare in vantaggio e poi essere rimontati con il gol decisivo degli azzurri che arriva in pieno recupero facendo respirare ed esultare il San Paolo per un pericolo scampato.

SALERNITANA AVANTI - Sono però i granata ad andare al tiro in maniera più pericolosa prima con Gyomber, che manda a lato dal limite, poi con Tchaouna che però calcia centralmente senza preoccupare Gollini che blocca. Il Napoli invece fa bene fino alla trequarti, ma poi non trova, né non riesce a creare, spazi in cui affondare il colpo con Ochoa a lungo inoperoso. Al 28° arriva così il vantaggio degli ospiti con un gol straordinario di Candreva che salta Politano e calcia a giro dai 25 metri mettendo il pallone sotto l’incrocio dei pali con Gollini che nulla può.

MAZZARRI CAMBIA E TROVA IL PARI - La reazione del Napoli è più di rabbia che di testa con il solito problema di riuscire a essere concreti negli ultimi venti metri contro una squadra molto compatta e corta e a poco frutta il cambio di modulo verso un 3-5-2 con Di Lorenzo più accentrato, Mario Rui e Politano esterni e Kvara a girare attorno a Simeone. Proprio allo scadere arriva l'episodio che rimette in gioco il Napoli: Fazio entra in ritardo su Simeone, che aveva cercato il tiro al volo su assist di Politano, con l'arbitro Marinelli che viene richiamato dal VAR: dopo aver visto l'azione il direttore di gara concede il rigore. Sul dischetto va Politano che trasforma angolando tantissimo il pallone dove Ochoa, che intuisce, non può arrivare.

ANDAMENTO LENTO E POCHE EMOZIONI - Dagli spogliatoi esce un Napoli più aggressivo e volenteroso che nei primi minuti va tre volte vicino al gol con Kvaratskhelia e Cajuste che però non trovano i pali della porta granata. Dopo l’avvio sprint però la gara torna sui binari del primo tempo con il Napoli che palleggia di più, ma fatica a trovare spazi a ridosso dell’area avversaria e la Salernitana che si chiude e riparte senza però pungere. La manovra degli azzurri, con un Kvaratskhelia che fatica a trovare posizione, risulta sempre troppo lenta per sorprendere la Salernitana che invece sa accelerare con pericolosità come al 71° quando Gollini anticipa Simy su un cross basso di Tchaouna dalla sinistra. Il finale vede il Napoli provarci di più appoggiandosi alla qualità, e alla voglia, della stella georgiana che però continua ad alternare buone giocate a errori di precisione.

LA DECIDE RRAHMANI - Nel recupero arriva una grande occasione per gli azzurri: con Kvaratskhelia che si accende, scambia con Zerbin, e va al tiro da posizione ravvicinata trovando però il piede di Ochoa a respingere. Il messicano poi risponde presente anche sul tiro di Raspadori successivo. All’ultima curva a decidere la sfida è Rrahmani bravissimo a farsi trovare pronto a centro area su un’azione confusa nata da una punizione sulla trequarti su cui Ochoa prima e Ikwuemesi poi non sono perfetti. È il gol vittoria che pone fine alla mini crisi della squadra di Mazzarri.