Perinetti: "Quando il Milan è concentrato, applicato, determinato, può fare certe imprese"

vedi letture

Ospite nel corso della serata di Sportitaliamercato, il direttore sportivo Giorgio Perinetti ha così commentato il successo del Milan al Bernabeu contro il Real Madrid:

"Quando il Milan si compone come questa sera (martedì, ndr), concentrato, applicato, determinato, col massimo dell'impegno e della qualità dei suoi giocatori, anche dei migliori, è sicuramente un Milan che può fare quest'impresa. Quando è un Milan che si propone come contro il Monza, fa fatica a vincere e deve ringraziare di aver vinto. Quindi è chiaro che c'entra la testa. Poi è chiaro che la ribalta internazionale, espugnare il Bernabeu dà più stimoli che vincere a Monza, però la componente psicologica, mentale, è determinante. Il Real di questo tempo è una squadra in difficoltà, poca condizione atletica. Stranamente è un Real che non ricorre alla sua arma migliore, il palleggio, ed è sempre stata in difficoltà. Momento no del Real sicuramente, ma grande applicazione, grande prestazione dal punto di vista mentale e della voontà da parte del Milan che quindi ha tutti i meriti".