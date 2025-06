Perinetti: "Quest'anno il Milan ha fatto tesoro degli errori e si sta organizzando per tornare in auge"

vedi letture

Il direttore sportivo Giorgio Perinetti, con una lunga esperienza nel calcio italiano, è stato ospite del canale YouTube del giornalista rossonero Carlo Pellegatti. Nell'intervista concessa al collega, Perinetti ha affrontato alcune tematiche legate al Milan sulle quali ha offerto il suo punto di vista: dall'ingaggio di Tare e Allegri fino a quello che aspetterà il club in quest'estate. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Perinetti sull'ingaggio di Massimiliano Allegri come nuovo tecnico: "Se il Milan avesse preso Conte e non Lopetegui o Fonseca, sarebbe stato già competitivo lo scorso anno. Quest'anno ha sicuramente fatto tesoro degli errori e si sta organizzando per tornare in auge alla grande. Ci vuole una programmazione anticipata per fare meno errori possibili".