Pesonalità Bennacer: primo giocatore nei top campionati per percentuale di dribbling riusciti

Una statistica non da classico uomo davanti alla difesa, ma che rende bene l'idea sulla personalità di cui è dotato Ismael Bennacer: secondo quanto riferito da WhoScored.com, portale specializzato in statistiche calcistiche, infatti, l'algerino del Milan sarebbe primo per percentuale di successo (92,3%) tra i 310 giocatori che giocano nei top 5 campionati europei e che hanno tentato almeno 20 dribbling.