Andrea Petagna, attaccante del Monza cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha parlato dopo la vittoria dei brianzoli sul Bologna arrivata domenica pomeriggio del prossimo impegno sabato contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni: "E' una partita emozionante, non solo per me ma per tanti dell'ambiente. Faremo una grande partita".