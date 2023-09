PHOTOGALLERY MN - Le foto dell'allenamento del Milan alla vigilia del Newcastle sotto gli occhi di Ibra

Il Milan nella mattinata di oggi si è ritrovato al centro sportivo di Milanello per l'ultimo allenamento prima dell'impegno di Champions League contro il Newcastle che andrà in scena domani a San Siro alle ore 18.45. La sessione è stata aperta per i primi 15 minuti alla stampa, come di consueto per le competizioni Uefa. Notizia di giornata: a seguire l'allenamento anche Zlatan Ibrahimovic, arrivato a sorpresa a Milanello. Lo svedese, durante la sessione, si è intrattenuto con Pioli, Murelli e Moncada. Queste le foto migliori raccolte dall'inviato di MilanNews.it.