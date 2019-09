Piatek, il ritorno nel club per riprendersi la nazionale

Krzystof Piatek nella partita di qualificazioni ad Euro 2020 contro l’Austria è rimasto in panchina per tutti i 90’. L’ultima volta era successo quasi un anno fa, a novembre 2018: Piatek vestiva la maglia del Genoa e si stava presentando alla Serie A. Da lì in poi è stato convocato 5 volte, nelle quali ha trovato il gol in 3 occasioni. Fino alla partita con l’Austria, che il numero 9 del Milan vorrà dimenticare al più presto, tornando a segnare magari già nel prossimo weekend. Per riprendere un po’ di fiducia nei propri mezzi e quel posto in nazionale che non viene garantito a nessuno.