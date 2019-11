Piatek: "Stupito dai tifosi, mi hanno acclamato fin da subito"

Nel corso della sua intervista a TVP Sport, Krzystof Piatek ha speso belle parole per i tifosi rossoneri: "Sono rimasto scioccato. Sono venuto in un club che ha avuto molti attaccanti importanti. Sono uscito in campo prima della prima partita contro il Napoli. Indossavo le cuffie, ma sentivo perfettamente quando l'intero stadio ha iniziato a cantare il mio nome e applaudire. Dopotutto, ero un nuovo giocatore ed ero trattato come se avessi giocato per anni. Sono stato acclamato fin da subito, non ho dovuto fare nulla di particolare".