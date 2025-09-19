Pintus su Modric: "La sua esplosività è naturale, ma anche il risultato di un percorso costante e mirato nel tempo"

vedi letture

Antonio Pintus, attuale “Performance manager” del Real Madrid che ha lavorato per diversi anni con Luka Modric, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così del campione croato che gioca ora nel Milan: "Come fa a 40 anni a essere così in forma? Non credo ci sia un vero e proprio segreto, piuttosto una somma di fattori. Luka ha una professionalità fuori dal comune: cura l’allenamento, l’alimentazione, il recupero e soprattutto ha una mentalità che lo spinge a non accontentarsi mai. È un esempio raro di longevità sportiva, frutto di dedizione quotidiana. Con noi ha sempre svolto un lavoro completo, equilibrato tra forza, resistenza e prevenzione. La sua esplosività è naturale, ma anche il risultato di un percorso costante e mirato nel tempo.

Vlatko Vucetic? Sulla collaborazione con professionisti esterni non sta a me commentare. Posso solo dire che Luka è molto attento a ogni dettaglio e cerca sempre il meglio per se stesso. A Madrid, come in tutti i grandi club, ci sono strumenti e staff di altissimo livello per gestire alimentazione, sonno e recupero. Luka era sempre molto scrupoloso e usava con intelligenza tutto ciò che poteva aiutarlo a mantenersi al top".

