Pioli, 7 gol al Torino ma non solo: ecco gli altri tre precedenti

Ieri contro il Torino, il Milan di Stefano Pioli ha vinto 7-0. Non si tratta però della prima volta in cui una squadra dell'attuale tecnico rossonero trionfa segnando sette gol: era già successo infatti anche il 24 maggio 2014 in un Lazio-Bassano Virtus di Coppa Italia (7-0), il 12 marzo 2019 in Serie A in un Inter-Atalanta (7-1) e poi anche il 30 maggio 2019 in un Fiorentina-Roma di Coppa Italia (7-1).