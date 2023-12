Pioli a DAZN: "C'è tempo per fare una grande stagione. Theo? Lui ha spinto per giocare centrale. Siamo il Milan, dobbiamo puntare in alto"

vedi letture

Intervistato a DAZN, Stefano Pioli ha parlato così dopo il successo con il Frosinone: "Volevamo dare continuità, era due mesi che non succedeva. Credo che la squadra abbia fatto una buona partita, abbiamo rischiato poco e giocato da squadra. Dobbiamo continuare per lottare al vertice della classifica. Non era una partita semplice, la reazione e la prestazione della squadra le reputo positive".

Su Jovic: "Cerco di spronarlo tutti i giorni. Ha dei mezzi importanti, deve fare di più e pretendere di più da se stesso. Con o senza Olivier... quello si vedrà. Ora sta meglio e spero che il gol e l'assist gli dia fiducia. E' un giocatore che può darci soluzioni, sa finalizzare bene. E' un centravanti completo".

Sul puntare in alto: "Quelli che non lo dicono è perché non vincono il campionato da più anni. Siamo il Milan, dobbiamo arrivare al vertice. Per sognare in grande bisogna lavorare in campo".

Sulla stagione: "Si lavora tanto sui dati delle partite, ma io mi tengo un dato oggettivo: occasioni create e subite. In Champions dovrebbe essere primo il PSG e noi secondi per questa statistica. Non siamo riusciti a portare a casa più gol che meritavamo in Champions. In campionato abbiamo avuto un passaggio a vuoto, ma il campionato è lungo. Avremo l'Atalanta e dare continuità sarà importante. Fare meglio della Champions dell'anno scorso era difficile. La Champions è una competizione difficilissima da vincere, mentre in campionato vince chi è più continuo. C'è ancora il tempo per fare una grande stagione".

Sui singoli: "Devo dire che è stato più Theo a spingermi a sceglierlo centrale: lui mi ha detto che poteva giocare centrale. E' un segnale di compattezza, si è dato disponibile visto il momento di difficoltà della squadra. Mike è incredibile, importante per entrambe la fasi".