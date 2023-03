Pioli: "A Leao ho chiesto di essere incisivo, essere attaccante. Ma è stato troppo lontano dalla porta"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Nel post partita di Udinese-Milan mister Pioli, intervistato da Sky, ha parlato così della prestazione di Rafael Leao: "Gli ho chiesto di essere incisivo, di essere un attaccante. Qualche volta è stato troppo lontano dalla porta. Non è questione di fare fatica, è che quando gli arrivano pochi palloni tende ad abbassarsi: non può prendere palla così lontano dalla porta e poi dribblare 5-6 giocatori. Cerchiamo di metterlo più vicino alla porta, ma stasera non mi va di parlare dei singoli. Tutti possiamo e dobbiamo fare meglio”.