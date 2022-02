Pioli: "A Salerno abbiamo giocato con troppa frenesia, dobbiamo rispettare il piano gara"

MilanNews.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Mister Pioli, intervenuto in conferenza prima dell'Udinese, è tornato sul pareggio di sabato scorso a Salerno: "Alla squadra ho trasferito attenzione e lucidità analizzando Salerno, l'abbiamo giocata con troppa frenesia come se mancassero sempre 5 minuti al fischio finale; abbiamo un piano gara da rispettare, doppiamo saperla gestire. Gli altri risultati non li possiamo condizionare noi, dobbiamo essere concentrati sul nostro".