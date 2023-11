Pioli a Sky: "Il Milan farà di tutto per vincere. Camarda? Non dimostra la sua età"

A pochi minuti dal calcio d'inizio di Milan-Fiorentina, intervistato a Sky Sport, Stefano Pioli ha parlato così della squadra: "Un Milan concentrato, consapevole che non vince da quattro turni e che farà di tutto per vincere. Camarda? Da vederlo adesso non dimostra la sua età, è sereno ma lo stiamo accompagnando con equilibrio e con un sorriso adatto per la propria età".

Amici e amiche di MilanNews.it, il Milan torna a giocare in campionato dopo la pausa nazionali: i rossoneri giocheranno questa sera a San Siro contro la Fiorentina, calcio di inizio fissato alle ore 20.45. Una partita importantissima per entrambe le formazioni che, al momento, sono divise da soli tre punti in classifica: una vera e propria sfida per i posti europei. La squadra di Pioli non può più sbagliare in campionato se non vuole perdere troppo terreno da Inter e Juventus.