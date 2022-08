Pioli annuncia il ritorno di Ibra: "Da metà agosto sarà a Milanello"

MilanNews.it

Stefano Pioli ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic nel corso della sua lunga chiacchierata con la Gazzetta dello Sport, uscita in edicola questa mattina. Queste le parole del tecnico rossonero con anche un'anticipazione su quando lo svedese farà ritorno a Milano: "Zlatan non c'è ma c’è, perché è sempre in contatto con tutti. È un campione che può ancora fare la differenza: prima deve stare bene, nel finale della scorsa stagione ha fatto dei sacrifici pazzeschi. La gente non lo sa, ma poteva allenarsi solo un quarto d’ora. Ha tecnica e intelligenza superiori ma soprattutto ha ancora tanta fame. Da metà agosto sarà a Milanello per portare avanti il suo percorso".