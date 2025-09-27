Pioli avvisa: "Il calcio va oltre la tattica e la tecnica, quella di domenica sarà una sfida tesa e per questo serviranno testa e cuore"
(ANSA) - FIRENZE, 26 SET - "Alla squadra ho detto che il periodo di rodaggio è finito, è arrivato il momento di raccogliere, il calcio va oltre la tattica e la tecnica, quella di domenica sarà una sfida tesa e per questo serviranno testa e cuore". Lo ha detto Stefano Pioli aspettando il derby con il Pisa in programma fra due giorni all'Arena Garibaldi. "Chi o cosa può accendere la scintilla di questa Fiorentina? Dobbiamo riuscirci tutti - ha dichiarato il tecnico viola - Non posso certo essere contento dei risultati, sono molto concentrato e determinato a cercare più soluzioni possibili". "Sappiamo l'importanza di questa partita, 70 gironi fa avevamo sogni e aspettative, bisogna continuare a crederci - ha aggiunto -, sacrificarci e lavorare tanto.
Bisogna parlare poco e vincere domenica". Ad eccezione di Lamptey, operato al crociato, al momento tutti i viola sono a disposizione, compreso Moise Kean che pur non avendo ancora segnato in questo inizio di stagione "non costituisce un problema nel modo più assoluto" ha sottolineato Pioli. (ANSA).
