Pioli: "Ballo-Touré? Sono contento per lui. Ha avuto bisogno di tempo per ambientarsi, ma è sempre stato disponibile"

In merito al gol di Ballo-Touré, Stefano Pioli ha spiegato ai microfoni di DAZN: "Ha davanti a sè un fenomeno e ha faticato a trovare spazio. Ha avuto bisogno di un po' di tempo per ambientarsi, ma è sempre stato disponibile. Sono contento per lui. Se l'anno scorso abbiamo vinto è merito anche degli atteggiamenti di questi giocatori".