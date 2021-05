Pioli, che numeri: miglior stagione della sua carriera per media punti e piazzamento conquistato

Oltre ai grandi traguardi raggiunti dalla rosa rossonera, tra record battuti e vittorie consecutive, anche Stefano Pioli in questa stagione ha migliorato le sue statistiche personali. Per il tecnico emiliano, in particolare, è stata la miglior stagione della sua carriera per piazzamento conquistato (secondo posto) e per la media punti (2.07). Guardando ai traguardi raggiunti con le panchine passate, infatti, Pioli ottenne il miglior piazzamento con il terzo posto alla Lazio e la media punti di 1.82 a gara.