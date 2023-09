Pioli: "Chukwueze in crescita. Okafor? Ha caratteristiche diverse da Giroud e Jovic, a volte potremo giocare anche con due punte"

Stefano Pioli, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha parlato così di Samuel Chukwueze e di Noah Okafor: "Chukwueze sa bene quello che deve fare e lo ha fatto a Cagliari. Da uno come lui ci aspettiamo anche dei gol, ma sta crescendo. Okafor vice Giroud? Lo conoscevo da esterno ma volevo testarlo come punta centrale. Lui è stato molto disponibile. Sono contento di quello che ha fatto a Cagliari. Ovviamente ha caratteristiche diversa da Giroud, così come da Jovic. Potremo giocare anche con due punte in alcune partite".