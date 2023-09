Pioli concede un giorno di riposo: oggi niente allenamento. Col Cagliari si giocherà mercoledì

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, oggi il Milan, reduce dalla vittoria di ieri contro il Verona, non si allenerà oggi a Milanello: Pioli, infatti, ha concesso una giornata di riposo ai suoi ragazzi. Ripresa prevista per domani per preparare la sfida di mercoledì contro il Cagliari.