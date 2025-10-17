Pioli e il ritorno contro il Milan: "Farò 500 partite, il giorno dopo farò 60 anni: se c'è un Dio del calcio..."

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, si è così espresso in conferenza stampa sul suo ritorno a San Siro da avversario del Milan.

Quali sono le sensazioni del suo ritorno a San Siro?

"Avrei voluto un altro momento per tornare a San Siro ma adesso non sto pensando alle emozioni che inevitabilmente ci saranno. Sono concentrato sul nostro momento nonostante lì abbia vissuto emozioni bellissime".

Cosa si aspetta dai giocatori che ritroverà?

"Con i ragazzi ho condiviso un percorso importante. Sarà emozionante incontrarli, ma ci penserò dopo la partita. Prima devo preparare troppe cose. Quello che succederà domenica lo vivrò, ma non è una priorità. Farò 500 partite, il giorno dopo farò 60 anni, se c'è un Dio del calcio...(ride, ndr)".

Se potesse togliere un problema alla Fiorentina, quale sarebbe?

"A noi manca la vittoria, solo quello. Nella nostra testa mancano i punti. Le sconfitte fanno perdere fiducia e autostima. Noi siamo delle persone privilegiate ma abbiamo un'anima e tutti vorremmo dare una soddisfazione. Le vittorie non arrivano per caso. Sono sicuro che usciremo da questa situazione, la serietà e la compattezza del gruppo mi danno fiducia".

Come si limita Modric?

"L'ho incontrai due anni fa in vacanza. Vederlo giocare a questa età con questa continuità dimostra quanto sia un campione. Cercheremo di limitarlo".