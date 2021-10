"Pioli is on fire", il tecnico rossonero le azzecca tutte

Stefano Pioli è il valore aggiunto di questo Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la squadra si riconosce nel suo lavoro e la gestione del gruppo da parte del mister è pressoché perfetta. Le numerose assenza hanno costretto il tecnico rossonero a reinventare ruoli e posizioni, ma ha quasi sempre centrato le scelte. E quando non è successo, ha saputo correggersi in corsa (come contro il Verona). Non a caso, la rosea lo definisce un "allenatore da Scudetto".