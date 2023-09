Pioli: "L'infortunio di Kalulu non ci voleva. Pellegrino? Ha bisogno ancora di un po' di tempo"

Stefano Pioli ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni sulla difesa del Milan: "L'infortunio di Kalulu non ci voleva. Ho tre centrali perchè Pellegrino ha bisogno ancora di un po' di tempo. Valuterò di partita in partita tra i tre centrali che ho. Se Tomori è imprescindibile per il Milan? Io spero che il Milan non sia imprescindibile da nessuno. Non vogliamo diventare schiavi di nessuno. Il club è stato bravo a prendermi tanti giocatori forti e i nostri principi non cambiano a seconda di chi gioca".