Pioli: "L'infortunio di Thiaw ha inciso sulla partita. Ma non dobbiamo piangerci addosso"

Stefano Pioli, intevenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così la reazione della squadra dopo l'infortunio di Malick Thiaw durante il match di Champions League contro il Borussia Dortmund: "Sicuramente ha inciso sulla gara, siamo tutti consapevoli che veniva a mancare un giocatore importante. Ma i miei giocatori sanno cosa vuole dire essere squadra, non devono piangersi addosso e dare ancora qualcosa in più".

Quello del tedesco è il 25° infortunio in casa rossonera da inizio stagione, il 18° per un problema muscolare. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Thiaw hanno evidenziato la presenza di una severa lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra, la cui evoluzione verrà rivalutata fra 7-10 giorni. Ancora nessuna certezza sui tempi di recupero, ma si parla di almeno due mesi, sempre se non sarà necessario un intervento chirurgico.