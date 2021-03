Pioli: "La Champions? Al Milan scommettiamo su noi stessi"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - MILANO, 06 MAR - "Quanto scommetterei sul Milan in Champions? Scommettiamo su noi stessi, daremo il massimo fino alla fine. Io continuo a ripetere che ci sono sette squadre molto forti, noi vogliamo andare in Champions. Se non ci riusciremo saremo delusi, quello che conta è andare avanti con fiducia e positività, poi vedremo cosa riusciremo a fare": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Verona. Partita in cui, senza Calhanoglu infortunato, l'allenatore rossonero potrebbe decidere di schierare sulla trequarti Krunic: "Lui e Brahim Diaz hanno caratteristiche diverse, Krunic sta bene, ha riposato mercoledì, è più probabile che giochi lui". (ANSA).