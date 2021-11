Pioli: "La squadra è in condizioni ottimali. Abbiamo recuperato energie"

(ANSA) - MILANO, 06 NOV - "Nel derby non ci sono favoriti. La classifica non conta più. Abbiamo uno stadio che ci sosterrà e cercheremo di giocare con continuità e determinazione. Il derby è sempre il derby, una partita storica e prestigiosa. L'importante è esserci e vincerlo": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro l'Inter. "Sicuramente ci sono le condizioni per fare una partita importante. Abbiamo recuperato energie - assicura l'allenatore rossonero - la squadra è in condizioni ottimali sia fisiche che mentali per giocare al massimo questo derby". (ANSA).