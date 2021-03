Pioli: "Leao? Mi aspetto sempre tanto ma ha caratteristiche diverse da quelle richieste oggi"

Intervenuto ai mircofoni di DAZN al termine di Milan-Udinese, mister Stefano Pioli ha commentato così la prestazione di Rafael Leao: “Mi aspetto sempre tanto dai miei giocatori. Rafa ha caratteristiche più adatte ad attaccare gli spazi. Quando trova difese così chiuse non ha ancora la scaltrezza per anticipare il difensore. Oggi ci mancanvano le caratteristiche giuste per affrontare questo tipo di partita, ci mancavano i due attaccanti veri in rosa. Leao e Rebic hanno altre caratteristiche”.