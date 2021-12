Pioli: "Non è vero che siamo stanchi, gara tra le più belle del campionato"

<strong>Stefano Pioli</strong>, tecnico del <strong>Milan</strong>, è intervenuto ai microfoni di <em>DAZN</em> dopo la sconfitta contro il <strong>Napoli</strong>: "Non siamo stanchi, lo abbiamo dimostrato stasera. Si può giocare con più qualità, ma abbiamo fatto una prestazione tra le migliori del campionato contro una delle migliori squadre. Dal punto di vista della volontà la squadra mi è piaciuta, ci è mancata la giocata giusta, ma non la condizione giusta. Sarebbe più facile anche per me dire di essere stanchi, ma non è vero, è una delle partite più belle. I rimpianti? Aver preso quel gol lì e poi nel primo tempo qualche pallone perso, abbiamo fatto una fase difensiva quasi nella metà campo del Napoli, abbiamo giocato una partita vera e seria, ci sta mancando un pizzico di qualità".