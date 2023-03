Pioli: "Prima della sosta De Ketelaere non era brillante neanche in allenamento. Ora sta bene, è in crescendo"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Immancabile, in conferenza stampa, la domanda su De Ketelaere. Alla vigilia di Milan-Salernitana, dove il belga potrebbe partire dall'inizio, mister Pioli risponde così: "Ha avuto un momento prima della sosta in cui anche in allenamento non era particolarmente brillante. Sta bene fisicamente e mentalmente, è in crescendo. È pronto a dare il suo contributo".