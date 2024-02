Pioli: "Quota Champions? Di solito è Allegri ad essere bravo su queste cose..."

Alla luce degli ultimi match e della posizione in classifica il Milan versomilmente lotterà fino alla fine della stagione per uno dei posti Champions. Mister Pioli, nella conferenza stampa pre Lazio-Milan, ne parla così.

Il campionato è chiuso? "Per il primo posto credo di sì. L'Inter sta facendo un campionato incredibile e hanno avuto un calendario difficile, in cui le hanno vinto tutte: superando quel percorso in modo così netto credo sia finita".

Quota Champions? "Allegri è bravo in queste cose e ha detto che ci vogliono 70 punti. La strada è ancora lunga"