Pioli: "Rebic ci sarà, sta bene. Origi meglio, ma non sarà convocato"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Milan, Stefano Pioli ha parlato così della condizione dei suoi giocatori: "Le soste sono particolari, tanti sono andati in nazionale. In questi ultimi due giorni la squadra mi è piaciuta, sta bene. Rebic sarà convocato, sta bene. Origi sta meglio, ma non sarà ancora convocato. Gli altri tutti disponibili, a parte gli infortunati che tutti conoscono".