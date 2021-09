Pioli: "Rebic e Leao sono giocatori diversi, sulla fascia sinistra siamo molto pericolosi"

L'intesa tra Leao e Theo è diversa tra quella di Theo e Rebic? Mister Pioli ne ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan: "Rebic e Leao sono due giocatori diversi, Leao è più per l'uno contro uno. Rebic ha tempi migliori nelle giocate di sponda. Sulla fascia sinistra siamo molto pericolosi, l'intesa sta crescendo. L'importante è che Rafa stia dentro la partita e che continui la sua crescita coma sta dimostrando in questa stagione. Domani non credo che giocherà Cuadrado terzino ma Danilo".