Pioli: "Rinnovo Ibra? Per come lo conosco credo che lui voglia continuare a giocare"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mister Pioli, durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Udinese, ha parlato delle condizioni e del futuro di Zlatan Ibrahimovic: "Sarebbe una domanda da fare a Zlatan. È molto importante la sua volontà: per come lo conosco io, per la determinazione che ha, per l'ambizione che ha e per la voglia che ha di aiutare la squadra, lui continuerebbe a giocare. Le sue condizioni stanno migliorando, anche se un po' più lentamente di quanto ci aspettassimo, ma sta meglio. Il suo percorso è giorno per giorno, bisogna capire come risponde il tendine quando comincia a correre. Tra oggi e domani tornerà a correre sul campo, in questi giorni ha fatto lavoro personalizzato e ha corso sulla sabbia".