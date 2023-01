Pioli ritrova il fedelissimo Krunic e pensa a una trequarti più muscolare con la Lazio

MilanNews.it

La partita di martedì tra Lazio e Milan rappresenta, questa volta sì, un crocevia davvero fondamentale della stagione rossonera. La squadra di Pioli ha vissuto un inizio di 2023 molto difficile con una vittoria e due pareggi in campionato a cui si aggiungono l'eliminazione in Coppa Italia e la cocente delusione in Supercoppa contro i cugini dell'Inter. Il tecnico parmense ritrova per la trasferta di Roma il fedelissimo Rade Krunic e pensa a qualche cambio di interpretazione tattica.

Il ritorno del Rade

Buone notizie, finalmente, dall'infermeria rossonera con Rade Krunic che è tornato a disposizione di Stefano Pioli nel centro sportivo di Milanello ed è pronto a farlo anche in partita. Il centrocampista bosniaco si era fermato nel mese di dicembre per un problema muscolare che si è protratto per circa un mese e proprio nell'allenamento di oggi ha fatto il suo ritorno in gruppo. Difficile che Rade possa partire dal primo minuto martedì sera contro la Lazio, con il ritmo di una partita ufficiale che gli manca da novembre, ma sicuramente potrà essere una soluzione tattica in più per Stefano Pioli che in passato - e anche nel corso di questa stagione - ha dimostrato di volersi e di sapersi affidare moltissimo al numero 33 rossonero che può giocare sia come vice di Bennacer e Tonali che come soluzione di sostanza sulla trequarti dietro la punta.

Trequarti di quantità

Il recupero di Krunic, unito alle difficoltà palesate dai rossoneri a livello di equilibrio tattico in campo, starebbe facendo pensare a mister Stefano Pioli non tanto di cambiare il modulo in vista della Lazio ma di modificarne l'interpretazione. In questo 2023, sulla trequarti dietro a Giroud sono sempre partiti Diaz o De Ketelaere, giocatori di qualità e più leggeri. Pioli invece potrebbe tentare di ridare equilibrio al suo scacchiere inserendo calciatori più di quantità e di gamba, come Krunic appunto o come era l'anno scorso Franck Kessie che molte volte alzava la sua posizione. Considerando che il centrocampista bosniaco appena rientrato dall'infortunio difficilmente scenderà in campo dal primo minuto, altri due pedine con queste caratteristiche e da monitorare in questo senso - che sono già state impiegate da Pioli in questo ruolo anche se con meno frequenza - sono Tommaso Pobega e Aster Vranckx.