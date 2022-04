Pioli ritrova Italiano. L'allenatore rossonero: "L'anno scorso a Spezia la nostra peggiore prestazione"

MilanNews.it

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha commentato le difficoltà nell'affrontare Italiano: "L'anno scorso a Spezia è stata la nostra peggior prestazione del campionato. In settimana ho rivisto la partita dell'andata contro la Fiorentina, abbiamo commesso tanti errori individuali. Italiano sta facendo un ottimo lavoro, noi dovremo fare le giocate giuste per mettere in difficoltà la Fiorentina".