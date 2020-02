Pioli, serve spingere non timbrare il cartellino

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - Stefano Pioli non ammaina la speranza di una rimonta Champions, nonostante i 10 punti di svantaggio dall'Atalanta quarta: "E' il momento di spingere. Dobbiamo vincere più partite possibili, poi vedremo dove arriveremo. Roma e Atalanta sono davanti, dietro abbiamo squadre forti come il Napoli. L'obiettivo è raggiungere il massimo che possiamo. La voglia della squadra di dare il massimo si vede, dobbiamo dimostrare di essere degni di indossare questa maglia. Il segreto di tutto deve essere la passione: non possiamo venire qui e timbrare solo il cartellino. Dobbiamo pensare a lavorare bene, mangiare bene e riposare bene". L'allenatore del Milan, alla vigilia della gara contro la Fiorentina, taglia corto sulle voci che lo riguardano: "Che il tuo lavoro venga ritenuto positivo è una cosa che fa piacere. Nessun allenatore può essere confermato a prescindere dai risultati. Noi dobbiamo pensare a fare ogni domenica. Io non seguo tutte le voci e non posso parlare ogni volta del mio futuro. Io penso solo al presente, dobbiamo fare il massimo e poi vedremo cosa succederà. Al Milan si respira una bella atmosfera". (ANSA).