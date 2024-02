Pioli stupito da Loftus: "Non me lo aspettavo così offensivo, mi ricorda Milinkovic-Savic"

Una doppietta, la seconda in rossonero a San Siro, e una prestazione di alto livello che ha aiutato, e molto, il Milan nella vittoria per 3-0 contro il Rennes in Europa League: che serata per Ruben Loftus-Cheek. Mister Stefano Pioli, nel post partita di Sky, ne parla in modo decisamente positivo. Queste le sue dichiarazioni:

"Ha avuto qualche problema fisico e giocava senza allenarsi. Ha una potenza fisica importante che per sfruttarla deve stare bene. Ci può dare tante soddisfazioni anche a livello realizzativo. Me lo sono trovato più offensivo e con ancora più qualità. Lo vedevo un giocatore box-to-box, ma non con tutta questa qualità e fisicità. Mi ricorda Milinkovic-Savic, sono contento per lui perchè è davvero fantastico".