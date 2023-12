Pioli su De Ketelaere: "Sta giocando in un ruolo più offensivo. È un calciatore di prospettiva"

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso nella conferenza stampa pre Atalanta-Milan su De Ketelaere: "Lo sto seguendo in questa settimana soprattutto. Sta giocando in un ruolo più offensivo, ha qualità, l'anno scorso gli è servito per imparare qualcosa, è un giocatore di prospettiva. Se dovesse giocare, dovremo stargli molto attenti".

La stagione di CDK

Charles De Ketelaere si sta giocando le sue carte all'Atalanta dove è finito in prestito con diritto di riscatto per questa stagione. L'inizio della sue esperienza bergamasca era stato esaltante con un gol all'esordio, poi qualche problemino fisico ne ha condizionato il rendimento. Per il momento ha giocato 15 partite totali tra A ed Europa League, di cui 8 da titolare: ha trovato due gol e due assist, già un bottino più ampio rispetto a tutta la scorsa stagione. Attualmente il belga è infortunato al ginocchio.