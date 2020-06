Pioli su Kjaer: "Giocherà solo se svolgerà tutto l'allenamento di oggi"

Simon Kjaer, in seguito all'infortunio rimediato al ginocchio destro in Lecce-Milan, è stato uno delle incognite per la gara di domani contro la Roma. Pioli è stato molto chiaro: "Se farà tutto l'allenamento oggi ci sarà domani, è un giocatore di personalità ed intelligente. Sono contento anche del recupero di Duarte, ha delle belle qualità. Vista l'assenza di Musacchio abbiamo bisogno di più giocatori".

