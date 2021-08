Pioli su Pellegri: "Domani non sarà convocato, deve trovare ancora la miglior condizione"

Nel corso del suo intervento in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Cagliari mister Pioli ha parlato di Pietro Pellegri e della condizione fisica del giovane attaccante: "Pellegri si è presentato in buone condizioni ma non ancora in condizioni ottimali, non sarà convocato per domani. Conosciamo bene la sua situazione e stiamo lavorando per metterlo nelle migliori condizioni, ora sta abbastanza bene, gli servirà la sosta e mi auguro che tra due settimane possa essere completamente dentro il lavoro del gruppo".